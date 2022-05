Sampdoria, Ferrero scrive a Lanna: critiche sulla gestione del club

L’ex presidente della Sampdoria Ferrero ha scritto a Lanna criticando la gestione del club blucerchiato

Che Massimo Ferrero, l’autore principale della crisi economico-finanziaria della Sampdoria, del calciomercato estivo e della scelta di Roberto D’Aversa come successore di Claudio Ranieri, abbia il coraggio di criticare Marco Lanna e il nuovo CdA per come stanno gestendo il club blucerchiato è l’ultima cosa che ci si poteva aspettare. Ma è successo.

A quanto riporta Il Secolo XIX, l’ex presidente della Sampdoria attualmente agli arresti domiciliari, ha scritto una lettera tramite il proprio legale per significare la sua contrarierà alle mosse di mercato di gennaio e sulla gestione sportiva. La lettera sarebbe pervenuta prima della delicata trasferta contro l’Hellas Verona. Non risulta che il CdA e Lanna abbiano replicato. A che titolo Ferrero abbia scritto è ancora da capire in quanto non ricopre più cariche all’interno della Sampdoria e non è tra gli azionisti in quando non possiede nemmeno una quota di SportSpettacolo Holding.

