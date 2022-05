Sampdoria Fiorentina, Damsgaard jolly: il danese vuole essere titolare nella gara contro i viola

Come può cambiare schieramento la Sampdoria in vista della Fiorentina? L’unico modo di poter schierare due punte, senza privarsi della possibilità di fare cambi e senza mettere Fabio Quagliarellacon Francesco Caputo dal primo minuto di gioco in campo, è snaturare la posizione di Abdelhamid Sabiri. Marco Giampaolo potrebbe anche pensare di passare dal 4-5-1 al 4-4-2, a patto di avere una valida alternativa per la corsia mancina.

Se la catena di destra non preoccupa, con Antonio Candreva e Bartosz Bereszynski, a sinistra, di fianco al confermato Tommaso Augello, si apre una voragine senza l’ottimo Sabiri. Il marocchino si è distinto bene nel 4-5-1 del Derby della Lanterna, peggio contro la Lazio ma aveva davanti un cliente scomodo come Lazzari da fronteggiare. In questo scenario è Mikkel Damsgaard a giocare un ruolo chiave: se il danese riuscisse a recuperare per partire dal primo minuto di gioco, Giampaolo potrebbe azzardare il 4-4-2 con Sabiri seconda punta accanto a Caputo.