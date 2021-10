Sampdoria, Gabbiadini si allena con il gruppo. In tre ancora a parte

La Sampdoria ritrova Gabbiadini e Ihattaren, i due si sono allenati a pieno regime con il gruppo guidato da D’Aversa

Buone notizie per Roberto D’Aversa e per la Sampdoria che oggi ha ritrovato a Bogliasco Manolo Gabbiadini e Mohamed Ihattaren, i due si sono allenati a pieno regime e dovrebbero aver recuperato dai loro infortuni. Ancora a parte invece in tre.

IL COMUNICATO – «Esercitazioni psicocinetiche, torelli e triangolare su spazi ristretti 5 contro 5. Questo il programma che la Sampdoria di Roberto D’Aversa, ancora priva dei sette nazionali ma con i Primavera Matteo Esposito, Luca Polli, Marco Somma e Gerard Yepes Laut aggregati, ha seguito sul campo 1 del “Mugnaini”. Regolarmente in gruppo Manolo Gabbiadini e Mohammed Ihattaren; personalizzato programmato per Ernesto Torregrossa, mentre Valerio Verre e Ronaldo Viera proseguono i rispettivi percorsi di recupero agonistico. Domani, sabato, al mattino è in programma l’ultima seduta della settimana»1