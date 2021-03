Sampdoria, i due motivi dietro il rinnovo di Audero

La Sampdoria ha deciso di blindare Emil Audero: due motivazioni (di patrimonio e di mercato) dietro alla scelta del club blucerchiato

Emil Audero ha siglato il rinnovo di contratto che lo legherà alla Sampdoria fino al 2026. Soddisfazione da parte dei tifosi, contenti delle prestazioni del portiere in questa stagione dato che sono totalmente in controtendenza rispetto all’anno scorso dove Audero aveva evidenziato qualche incertezza.

Soddisfazione anche da parte della dirigenza della Sampdoria che ha scelto di blindare Audero per due motivi: in primo luogo per mettersi a riparto a livello di mercato, dato l’interesse di alcune squadre di Premier League, come riporta la Gazzetta dello Sport. Secondariamente per un aspetto prettamente economico-patrimoniale legato agli ammortamenti e al valore della rosa.