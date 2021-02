Sampdoria, i possibile sostituti di Ranieri in caso di separazione

La Sampdoria attende di capire quale sarà il futuro di Claudio Ranieri. Tiene banco il toto allenatore in caso di addio del tecnico romano

La partita per il rinnovo di Claudio Ranieri deve ancora giocarsi. La situazione di stallo, come riporta il Secolo XIX, rende fertile il terreno per il toto allenatore che potrebbe subentrare dopo l’addio del tecnico romano alla Sampdoria.

I nomi più caldi delle ultime ore sarebbero Sinisa Mihajlovic, a cui Massimo Ferrero è rimasto molto legato e che a Bologna ha trascorso ore turbolente, ma anche Ivan Juric (ora al Verona) che sarebbe stato consigliato al patron doriano dall’agente Pocetta. Altri nomi usciti sono: Luca Gotti (Udinese), Vincenzo Italiano (Spezia), fino all’emergente Alessio Dionisi (Empoli).