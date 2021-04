Sampdoria, il dato che conferma quanto Ranieri creda in Damsgaard

Mikkel Damsgaard è sicuramente la sorpresa più bella in casa Sampdoria. Il centrocampista danese, inoltre, è il giocatore più giovane ad essere sceso in campo più volte

Claudio Ranieri, dal momento in cui ha visto per la prima volta Mikkel Damsgaard, è rimasto impressionato dalle qualità e dalla personalità del gioiellino classe 2000, tanto da non aver esitato un attimo a puntare subito su di lui. A conferma di ciò, in questa prima stagione in Serie A, il centrocampista della Sampdoria è sceso in campo ben 28 volte, di cui 15 da titolare.

Damsgaard, infatti, è uno dei quattro giocatori più giovani con almeno 20 presenze in questa Serie A insieme a Wilfried Singo del Torino (21), Ivan Ilic del Verona (22) ed Emanuel Vignato del Bologna (25).