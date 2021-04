Sampdoria, il futuro di Colley è ancora da scrivere: la situazione

La Sampdoria vuole finire al meglio il campionato in corso ma pensa anche alla prossima sessione di calciomercato: le ultime su Omar Colley

La Sampdoria ha messo nel mirino il Verona, prossimo avversario in Serie A. La società di Corte Lambruschini è, però, al lavoro in ottica calciomercato. Dopo i molti rinnovi delle scorse settimane, a tenere banco sono, ora, le situazioni contrattuali di Claudio Ranieri e Fabio Quagliarella. Anche in difesa i nodi da sciogliere sono diversi, il primo riguarda Omar Colley.

Il gambiano, leader della retroguardia e punto fermo dell’attuale tecnico, è stato a lungo corteggiato nello scorso mercato estivo ma, alla fine, è rimasto in Liguria. Nella sessione trasferimenti che si aprirà a giugno la sua posizione dovrà essere valutata. Considerando l’ottimo campionato svolto fino ad oggi, l’arrivo di nuove pretendenti non si farà attendere. Qualche voce dalla Premier è, appunto, già emersa nei giorni scorsi. Il club di Massimo Ferrero, come è avvenuto in passato, non ha, però, alcuna intenzione di abbassare la richiesta economica per il giocatore pari a 12 milioni di euro. Colley potrebbe partire solo in presenza di offerte ritenute congrue. Solo dopo aver risolto la questione allenatore, si potrà avere un quadro più chiaro.