Sampdoria, Il punto sui rinnovi di contratto per Audero e Ferrari

Sampdoria, non solo Gabbiadini: idea di prolungamento anche per Audero e Ferrari. Il punto sui rinnovi di contratto

Lasciando per un attimo da parte i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2021 (Fabio Quagliarella, Gaston Ramirez, Vasco Regini) e il rinnovo annunciato di Valerio Verre per il quale manca solo l’ufficialità, la Sampdoria starebbe valutando il prolungamento di contratto per altri tre giocatori.

Non solo Manolo Gabbiadini, ma anche Emil Audero e Alex Ferrari (i cui contratti sono in scadenza a giugno 2023). La Sampdoria starebbe valutando di trattarne il prolungamento per spalmarne compensi e ammortamenti.