Sampdoria, il Torino scarica Bonazzoli: e adesso cosa succede?

Federico Bonazzoli non verrà riscattato dal Torino e farà ritorno alla Sampdoria: possibile futuro in blucerchiato per l’attaccante

L’esperienza al Torino di Federico Bonazzoli si concluderà al termine della stagione. Il club di Urbano Cairo, ancora in bilico tra permanenza in Serie A e incubo retrocessione, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per l’attaccante classe ’97, che farà così ritorno alla Sampdoria.

Secondo accordi presi in sede di calciomercato, l’ex Inter dovrebbe segnare otto gol stagionali per far scattare l’obbligo di riscatto, fissato a 7,5 milioni di euro. Un traguardo difficilmente raggiungibile, considerando lo scarso impiego da parte del tecnico Davide Nicola. Il club blucerchiato valuterà se tenere in organico Bonazzoli in vista del prossimo campionato, ma la decisione finale verrà presa soltanto quando si saprà il nome del nuovo allenatore.