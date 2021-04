Sampdoria, il Valencia non spaventa Ferrero: il punto sul rinnovo di Ranieri

Le voci di un interessamento del Valencia per Claudio Ranieri non spaventano Ferrero che resta sulle sue posizioni per il rinnovo dell’allenatore

Le voci che vorrebbero esserci già stati contatti tra il Valencia e Claudio Ranieri e i rumors di un interesse del Cagliari per il tecnico della Sampdoria non spaventano Massimo Ferrero. Non sembrano mutare i piani e i tempi del presidente blucerchiato sul rinnovo di contratto.

L’incontro è in programma, sebbene Ranieri non abbia ancora ricevuto la tanto attesa telefonata. La proposta permane la medesima, come riporta Il Secolo XIX. Il tecnico percepisce un ingaggio troppo alto, quasi due milioni di euro a stagione, è il quinto più pagato in Serie A e Ferrero ha intenzione di operare un ridimensionamento (o quantomeno una rimodulazione).