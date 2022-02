Sampdoria, infortunio Damsgaard: calvario quasi finito. La situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Sampdoria starebbe per riabbracciare Damsgaard. Per il danese il calvario dell’infortunio sarebbe quasi finito

Mikkel Damsgaard sta ultimando il suo percorso di recupero in Danimarca. Il centrocampista della Sampdoria sta mandando buoni segnali, il recupero procede bene e la forma di artrite reumatoide non si è più manifestata.

Damsgaard, non sentendo più dolore, si sta massacrando di lavoro. Quasi otto ore al giorno tra terapie, allenamenti e, finalmente, esercizi anche con il pallone presso il centro fisioterapico specializzato. Come riporta Il Secolo XIX, un’idea di massima per il suo rientro c’è già: fine marzo, in concomitanza con la sosta per le Nazionali.

