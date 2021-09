Sampdoria, infortunio Gabbiadini: fissato il rientro dell’attaccante

Manolo Gabbiadini sta recuperando dall’infortunio e la Sampdoria avrebbe già fissato la data del rientro

Manolo Gabbiadini continua il suo iter di recupero fisico e agonistico post infortunio, imperativo della Sampdoria evitare qualsiasi rischio di ricaduta. Roberto D’Aversa è coperto e può aspettare ancora le tre partite che separano l’attaccante dal rientro.

A quanto riporta Il Secolo XIX, Gabbiadini dovrebbe essere in grado di aggregarsi nuovamente alla compagine blucerchiata e tornare agli ordini di Roberto D’Aversa per il match contro l’Udinese, in programma i primi di ottobre. Difficile che possa essere convocato per la partita di fine settembre contro la Juventus.