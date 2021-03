Sampdoria, infortunio Torregrossa: l’attaccante punta il Torino

Torregrossa ingrana la marcia e prova ad accorciare i tempi di recupero: nel mirino la gara Sampdoria Torino

Ernesto Torregrossa è ancora ai box. L’attaccante della Sampdoria, vittima di una lesione al soleo della gamba destra, sta cercando di accorciare i tempi di recupero.

Difficile che riesca a tornare in panchina per la partita contro il Bologna, in programma tra le mura del Dall’Ara domenica alle ore 12.30. Più facile, come riporta Tuttosport, che torni tra i convocati per il match contro il Torino, in programma il 21 aprile