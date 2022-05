Sampdoria, la salvezza è nelle mani di Caputo ed Ekdal

Nella lotta salvezza, la Sampdoria si affida a due elementi in particolare: Caputo ed Ekdal

Sul cammino salvezza della Sampdoria ci sono due partite non semplici: Fiorentina, in piena corsa per l’Europa League, e Inter, in piena lotta per lo scudetto. Dopo la vittoria nel Derby della Lanterna e la sconfitta contro la Lazio, alla squadra di Marco Giampaolo servirebbe almeno un punto per stare tranquilla.

Gli uomini chiave, secondo La Gazzetta dello Sport, della Sampdoria saranno Francesco Caputo e Albin Ekdal. Il primo è il capocannoniere della squadra blucerchiata e il secondo ha dimostrato di essere il perno intorno a cui ruota tutto il centrocampo.

