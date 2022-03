Sampdoria, Lanna: «So quanto vale Giampaolo. Sabiri una rivelazione»

Il presidente della Sampdoria Lanna ha parlato dei suoi primi mesi alla guida del club blucerchiato

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dei suoi primi mesi alla guida del club blucerchiato.

PRESIDENZA – «Per me è un grande onore fare il presidente per la società in cui sono cresciuto, con la quale abbiamo vinto. Qui ho vissuto un lungo periodo della mia vita, ci sono tutti gli ingredienti per essere contento e felice. Sono stato chiamato per questo ruolo così importante spero di essere all’altezza dei miei predecessori, soprattutto Mantovani che è stato il mio presidente, anche se poi sono tornato con Garrone».

MERCATO – «Sono stato eletto presidente il 27 dicembre, ma l’insediamento c’è stato il 5 gennaio. La squadra si è ripresa, il cambio di allenatore è arrivato per dare una scossa. L’idea era quella di fare un mercato al risparmio, dovevamo anche vendere, ma a gennaio è impossibile. L’idea era quella di non indebolire la squadra e abbassare il monte ingaggi. Lo abbiamo mantenuto più o meno uguale, ma abbiamo preso giocatori di grande valore. Sensi e Rincon, ma anche Sabiri, un ragazzo arrivato in unta di piedi che ci sta dando una grande mano, può fare benissimo in Serie A, è la sorpresa di questo campionato».

D’AVERSA – «Una scelta condivisa con l’area tecnica e il CdA. D’Aversa non aveva nessuna colpa, si è trovato in un ambiente difficile, con Silva che se ne era andato, la coppia centrale difensiva che non c’era più. Ha incontrato tanti ostacoli, ma aveva fatto 20 punti, non è andato via per demeriti, ma la squadra dava la sensazione di essere demotivata».

GIAMPAOLO– «Seguivo la sua Sampdoria da opinionista, so quanto vale. Conosceva tanti giocatori, poteva entrare facilmente nella testa dei ragazzi. c’erano tutte le condizioni per poter ricominciare».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24