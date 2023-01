Sampdoria-Napoli, Abisso voto 3: rigore inesistente dato agli azzurri

Sampdoria-Napoli, la Gazzetta dello Sport ci va giù pesante con l’arbitro Abisso: la rosea dà il voto 3 al direttore di gara

«In avvio, Anguissa e Murru fianco a fianco in area doriana: l’azzurro cade e il difensore, a palla ormai lontana, gli calpesta la gamba in modo del tutto fortuito: normale dinamica di gioco. Abisso chiamato al monitor dal Var Valeri (reduce dal Mondiale, ieri anche per lui voto 3) concede un rigore inconcepibile». Giusto poi il rosso a Rincon e il secondo rigore, dato poi dopo l’ofr.