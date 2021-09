Sampdoria Napoli, il Ferraris non si accende: il dato

In vista di Sampdoria-Napoli, lo stadio Ferraris non ha ancora fatto registrare un numero elevato di biglietti venduti

Sono solo 2400 i biglietti venduti per Sampdoria-Napoli, partita in programma giovedì 23 settembre alle ore 18.30 tra le mura del Ferraris di Genova. Un’affluenza minore rispetto alla prima di campionato contro il Milan e al match contro l’Inter, come riporta La Repubblica.

Difficilmente si raggiungerà la quota di settemila tagliandi venduti per la gara contro i nerazzurri. Dei 2400, circa 500 sono stati acquistati dai tifosi ospiti. La vendita è comunque ancora aperta a chiuderà solo a ridosso del fischio d’inizio del match.

