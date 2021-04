Sampdoria Napoli: Quagliarella non perdona ma Insigne è al top

Sampdoria Napoli è la sfida tra due grandi rappresentati della città partenopea: Fabio Quagliarella e Lorenzo Insigne

Quando Quagliarella incontro la sua ex squadra, il Napoli, segna dei gol per nulla banali: sono tre le reti messe a segno contro gli azzurri da doriano, con la chicca del tacco a Marassi. Sfida ad un Lorenzo Insigne che non è mai apparso così in forma.

La Gazzetta dello Sport mette a confronto i numeri dei due con il capitano del Napoli che ricerca il record in una stagione in Serie A: ora è a quota 15 ma punta i 18 dell’annata 2017/18.