Sampdoria, Novellino: «Sono preoccupato, non voglio vedere la squadra in Serie B»

L’ex allenatore della Sampdoria Novellino si è detto preoccupato del pericolo Serie B per i blucerchiati

Walter Novellino fa il punto della situazione in vista del match Venezia–Sampdoria: le parole dell’ex allenatore blucerchiato a La Repubblica.

CAMPO DEL VENEZIA – «Dite a Giampaolo che il campo è più stretto. Lo avevo fatto stringere io, perché Recoba tirava bene i corner. Stretto e corto, come piace a me. Dava intensità. Perfetto per la bolgia che si era creata, dovevamo salvarci».

PERICOLO RETROCESSIONE – «Per prima cosa voglio sottolineare come il mio cuore penda dalla parte blucerchiata. In Laguna ho lasciato tanti amici, ricordi meravigliosi, ma la Samp è la mia squadra e in B proprio non la voglio vedere. Lo dico, perché chiarisco subito: nessuno si offenda, ma sono molto preoccupato. Ultimamente ho visto una formazione piatta, senza certezze, impaurita, sfiduciata. Credo ci sia bisogno di un elettrochoc. Giampaolo, allenatore bravissimo, deve dare una svolta. S’inventi qualcosa, altrimenti sono guai. Detto questo, pensando a domenica, innanzitutto voglio mettere in guardia sull’avvicinamento alla gara. E’ strano e può fare brutti scherzi».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24