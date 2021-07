Sampdoria Nuova Camunia 14-0: La Gumina show, tripletta

Nell’amichevole contro la Nuova Camunia, la Sampdoria si impone per 14-0. Ottima prestazione di La Gumina che mette a segno una tripletta

La Sampdoria è scesa in campo al centro sportivo di Temù per la prima amichevole estiva contro la Nuova Camunia, club che milita nella Seconda Categoria lombarda. Si tratta dell’esordio di Roberto D’Aversa sulla panchina blucerchiata, che ha avuto la possibilità di testare con mano quanto messo in pratica durante gli allenamenti dei giorni scorsi. E soprattutto valutare le prestazioni di tutti quei calciatori considerati in bilico tra cessione e permanenza.

MARCATORI: 19′ Chabot, 26′ 45′ Quagliarella, 28′ Caprari, 33′ aut. Bonomelli R., 54′ 79′ 83′ La Gumina, 68′ 70′ Bonazzoli, 81′ Augello, 84′ Torregrossa, 85′ Adrien Silva, 86′ Verre.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero (46′ Esposito); Depaoli (46′ Leris), Ferrari (46′ Rocha), Chabot (46′ Murillo), Murru (46′ Augello); Thorsby (46′ Adrien Silva), Yepes Laut (46′ Trimboli); Candreva (46′ La Gumina), Gabbiadini (46′ Verre), Caprari (46′ Bonazzoli); Quagliarella (46′ Torregrossa). A disposizione: Ravaglia, Ercolano, Bahlouli, Di Stefano. Allenatore: D’Aversa.

NUOVA CAMUNIA (4-3-3): Cervelli (46′ Sandrini); Gozzi, Testini F., Testini V., Bonomelli R.; Toselli, De Giosa, Demurtas; Pacchiotti (32′ Tolotti), Zonta, Lorati (32′ Grassi). A disposizione: Gregorini, Pietroboni, Rossini, Vals, Urbanetto, Gelmini, Guzzardi, Bonomelli S., Berardi. Allenatore: Bonomelli P.