Sampdoria, nuova idea: il rinnovo di Murillo. La strategia

Calciomercato Sampdoria: possibile rinnovo del contratto per Murillo. Ecco la strategia dei blucerchiati con il difensore

Il futuro di Jeison Murillo è ancora tutto da scrivere. Il difensore colombiano ha impressionato Marco Giampaolo durante il ritiro estivo della Sampdoria, ma la sua permanenza resta in bilico a causa dell’elevato ingaggio percepito e visto il contratto in scadenza tra un anno.

Una soluzione che faciliterebbe, in caso di addio confermato, la cessione in prestito del giocatore sarebbe il rinnovo contrattuale. Al momento non sono pervenute offerte concrete al club ligure, ma l’ipotesi del trasferimento a titolo temporaneo può rappresentare un’occasione per eventuali acquirenti.