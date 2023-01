Sampdoria, Nuytinck: «Dobbiamo fare uno step in avanti, sia per segnare, sia per non subire gol»

Bram Nuytinck, difensore della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta di ieri contro l’Atalanta

PAROLE – «Il gol di Maehle ha cambiato la partita, avremmo potuto cambiarla anche noi se avessimo segnato noi prima. Abbiamo dato il massimo, non è facile giocare contro una squadra con tanta qualità come l’Atalanta. Dobbiamo fare uno step in avanti, sia per segnare, sia per non subire gol. Abbiamo giocato bene, ma non dobbiamo subire due gol del genere: dobbiamo fare questo step molto importante. Sono molto fiducioso per le prossime partite, testa alta e andiamo avanti. Il calcio è così, abbiamo fatto bene nelle ultime gare, ora dobbiamo solo fare punti, ne abbiamo bisogno. Anche in questo momento difficile c’è fiducia, dobbiamo continuare così, i punti arriveranno».