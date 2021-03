Sampdoria, otto giocatori hanno rinnovato prima di Quagliarella

Quagliarella torna al gol e aspetta una chiamata da Ferrero: dopo otto rinnovi alla Sampdoria, ancora silenzio sul capitano

È un silenzio anomalo e assordante quello che circonda il rinnovo di Fabio Quagliarella. Tra prolungamenti contrattuali già annunciati (Valerio Verre tra gli ultimi) e quelli per i quali manca solo l’ufficialità (Emil Audero e Manolo Gabbiadini): sono già otto i calciatori che hanno siglato il nuovo contratto con la Sampdoria.

L’attaccante, nuovamente in gol contro il Bologna, si era esposto dopo le partite contro Crotone, prima di Natale, e Fiorentina (14 febbraio), ricordando un patto in essere con il presidente Massimo Ferrero. La questione dovrebbe essere solo tecnica, precisa il Secolo XIX, data la già dichiarata volontà delle parti a proseguire il rapporto. Non dovrebbe sussistere nessun problema economico.