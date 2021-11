Sampdoria, out Yoshida: difesa da reinventare. Tre alternative per D’Aversa

La Sampdoria deve fare i conti con l’infortunio di Yoshida. D’Aversa ha tre alternative in vista della Salernitana

Allarme in difesa per Roberto D’Aversa. La sosta per le nazionali ha fatto una nuova vittima: Maya Yoshida. Il difensore ha patito una contusione al ginocchio ed è a rischio per la gara contro la Salernitana. Considerando che il giapponese, per il tecnico della Sampdoria, è stato uno degli inamovibili fin dall’inizio del campionato, è facile intuire che la scelta del suo sostituto non sia facile.

Sono tre le alternative sul tavolo: Radu Dradusin, Julian Chabot e Alex Ferrari. Il difensore italiano non è mai entrato nelle grazie del tecnico di Stoccarda e quindi le sue quotazioni per una maglia da titolare sono molto basse. Viaggiano in parallelo Dragusin e Chabot, entrambi molto alti, fisici, possono reggere bene il confronto con Simy e Bonazzoli. Il tedesco sembra leggermente avvantaggiato per la maggior esperienza.

