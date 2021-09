Sampdoria, paura per un dirigente blucerchiato: aggredito in auto. La ricostruzione

Il dirigente della Sampdoria Massimo Ienca è stato aggredito in auto mentre era sul cavalcavia di una strada: la ricostruzione

Paura per il segretario generale della Sampdoria, Massimo Ienca. Nella serata di mercoledì, poco dopo la mezzanotte, è stato aggredito mentre si trovava in macchina sul cavalcavia che porta al casello di Nervi.

A quanto riporta La Repubblica, la sua auto è stata assalita da un gruppo di giovani che lo avrebbero bloccato e avrebbero preso a manate la vettura. Ienca è rimasto chiuso in macchina e ha contattato le forze dell’ordine che, accorse, non hanno trovato gli autori del gesto. Secondo i primi riscontri potrebbero essere giovani tifosi rossoblù che avevano appena ridipinto uno dei cavalcavia della zona, il segretario generale non ha però fatto riferimento a particolari rivalità calcistiche.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24