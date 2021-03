Sampdoria, primato in arrivo per Audero contro il Bologna

Emil Audero è sicuramente uno degli uomini chiave della Sampdoria di Claudio Ranieri: primato in arrivo contro il Bologna

La Sampdoria è ormai pronta per partire alla volta di Bologna, in vista del match contro gli uomini dell’ex Sinisa Mihajlovic in programma domenica alle ore 12:30. Primato in arrivo per Emil Audero, una delle colonne portanti dei blucerchiati in questo campionato.

Per il classe ’97 la prossima sarà la 100ª presenza in Serie A: 98 le ha collezionate all’ombra della Lanterna, mentre la prima con la maglia della Juventus.