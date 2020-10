La Sampdoria è tornata al lavoro al Mugnaini sotto gli occhi di Claudio Ranieri. Primo allenamento per Keita Balde e Adrien Silva – VIDEO

Priva dei nazionali, la Sampdoria è tornata al lavoro al Mugnaini di Bogliasco. Claudio Ranieri ha potuto dare il benevenuto ai due nuovi acquisti, Keita Balde e Adrien Silva.

I due calciatori ex Monaco, come si vede nel video pubblicato sul canale YouTube della Sampdoria, hanno iniziato ufficialmente la loro avventura in maglia blucerchiata.