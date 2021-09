Sampdoria, problemi in attacco: è Candreva il maggior tiratore

La Sampdoria sembra avere qualche problemino in attacco. Antonio Candreva è l’uomo che calcia di più

Che non si possa imputare nulla a Ciccio Caputo, appena arrivato alla Sampdoria, è pacifico. Dopo questa premessa è lampante che, per il momento, l’attacco blucerchiato complici gli infortuni abbia avuto le polveri bagnate. I gol non sono arrivati, ma anche i tiri in porta latitano.

Se si vanno a guardare le statistiche di chi ha provato più volte a trovare il gol, dopo le prime tre giornate, non stupisce che sia Antonio Candreva a guidare la classifica con sei conclusioni, seguito a ruota da Mikkel Damsgaard e Fabio Quagliarella con cinque tentativi, come riporta Il Secolo XIX. Con l’Empoli l’imperativo è far tornare a segnare gli attaccanti.

