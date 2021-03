Sampdoria, problemi per Ranieri: aumentano gli infortunati

Oltre a Thorsby, Askildsen e Damsgaard, Ranieri dovrà capire la situazione infortunati: out Letica e Torregrossa, problemi per Ekdal, Candreva e Quagliarella

Claudio Ranieri potrebbe avere qualche problema di formazione per la partita Sampdoria Cagliari, in programma domenica alle ore 18 tra le mura del Ferraris. Oltre agli assenti del match contro il Genoa (Thorsby, Askildsen e Damsgaard per febbre e mal di gola, Torregrossa per infortunio e Letica per la positività al Covid-19) si aggiungono gli acciaccati.

Dal Derby della Lanterna sono usciti con qualche problema Albin Ekdal, Antonio Candreva e Fabio Quagliarella, come riporta il Secolo XIX. Ranieri valuterà in questi due giorni, la cui routine è modificata proprio per la necessità di sottoporsi a ulteriori tamponi per escludere nuovi contagi, come far fronte alle assenze in vista della partita contro i rossoblù di Leonardo Semplici.