Sampdoria, record di passaggi sul gol di Candreva: il dato

La Sampdoria si porta a casa la vittoria sul Torino grazie al gol di Candreva: azione corale della Sampdoria con un record di passaggi

Schierato ieri dal primo minuto di gioco, Manolo Gabbiadini, è stato l’ultimo giocatore a toccare il pallone finito nei piedi di Antonio Candreva prima di essere depositato alle spalle del portiere del Torino. L’azione dell’unico gol della Sampdoria è perfetta e entra nei record, positivi, di questa stagione.

Sono infatti ben nove i passaggi prima del gol realizzato dall’esterno blucerchiato: è la seconda sequenza stagione più lunga della Sampdoria. Meglio aveva fatto contro il Cagliari in occasione della rete di Bartosz Bereszysnki, in quell’occasione i passaggi furono ben dieci. Ieri i giocatori coinvolti nell’azione sono stati: il terzino polacco, Omar Colley, Tommaso Augello (per due volte), Quagliarella, Jankto, Gabbiadini e Candreva.