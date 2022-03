Sampdoria, retroscena in allenamento: Sabiri e Vieira a lezione da Quagliarella

Nel corso degli allenamenti della Sampdoria, Quagliarella dedicherebbe particolare attenzione a Sabiri e Vieira

Abdelhamid Sabiri, la nuova arma in mano a Marco Giampaolo, e Ronaldo Vieira possono ritenersi molto fortunati. Alla Sampdoria lavorano con uno spogliatoio di veri campioni da cui possono rubare i trucchi del mestiere e chiedere consigli. Uno dei più prodighi con i giovani è Fabio Quagliarella.

Il capitano della Sampdoria, come riporta Il Secolo XIX, si è spesso trattenuto in campo – al termine dell’allenamento – con i due giovani talenti per dargli indicazioni tecnico-tattiche. Nell’ultimo periodo in maniera particolare proprio con il giocatore marocchino che, nella gara contro il Venezia, ha propiziato entrambi i gol di Francesco Caputo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24