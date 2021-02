Sampdoria, riecco Ferrari: il difensore torna titolare con la Fiorentina

Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, torna finalmente disponibile dopo un anno travagliato: tecnica e spirito di sacrificio a disposizione di Ranieri

La Sampdoria è ormai pronta ad affrontare la delicata sfida che la vedrà protagonista contro la Fiorentina. Quagliarella e compagni vogliono a tutti i costi ritrovare tre punti che varrebbero oro ma soprattutto tranquillità in termini di classifica. Torna a disposizione Alex Ferrari, tormentato dai continui infortuni che lo hanno reso uno sfortunato protagonista nell’ultimo anno. Tutto ha inizio con la rottura del legamento crociato nel dicembre del 2019, che lo costringe a rimanere lontano dai campi per ben 199 giorni. L’ex difensore di Verona e Bologna riesce a lasciarsi alle spalle questo brutto episodio, tanto che nella stagione in corso riesce ad accumulare cinque presenze consecutive tra la nona e la tredicesima giornata.

