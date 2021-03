Sampdoria, rinnovo Ranieri: le cifre dipenderanno dalla classifica

La classifica finale della Sampdoria peserà in maniera determinante sul rinnovo di Claudio Ranieri e sul potere contrattuale del tecnico

Il potere contrattuale di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, e quello di Claudio Ranieri in relazione al rinnovo di contratto del tecnico romano sarà strettamente legato al posizionamento finale dei blucerchiati nella classifica della Serie A 2020/21.

Come la classifica potrebbe incidere sul rinnovo di contratto di Ranieri è facile immaginarlo: qualora il tecnico riuscisse a centrare i 42-43 punti (diventati 45 nelle ultime dichiarazioni di Ferrero), per il patron doriano sarebbe più complicato proporre un rinnovo a ribasso. Qualora invece la Sampdoria non dovesse centrare l’obiettivo di migliorarsi per il numero uno blucerchiato non sarebbe un problema mettere sul tavolo un contratto rimodulato secondo le esigenze economiche di Corte Lambruschini.