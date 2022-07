Calciomercato Sampdoria: Cistana nel mirino del club blucerchiato, in cerca di un colpo per il reparto difensivo

La Sampdoria corre ai ripari e non si accontenta soltanto di Maxime Leverbe per il reparto difensivo. Il club blucerchiato è tornato alla carica per Andrea Cistana.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Giorno, il difensore del Brescia viene tenuto in considerazione anche da Fiorentina e Udinese.