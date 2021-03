Sampdoria, si cerca un rinforzo a centrocampo: piace un giocatore dello Spezia

La Sampdoria ha già iniziato a sondare il mercato per la prossima stagione: nel mirino un centrocampista dello Spezia

La Sampdoria ha già iniziato a sondare il mercato in vista della prossima stagione. Carlo Osti e Riccardo Pecini avrebbero messo sulla lista degli acquisti Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia convocato in Nazionale da Roberto Mancini.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

Come riporta il Secolo XIX, Ricci è in scadenza di contratto con lo Spezia ma le trattative per il rinnovo si sarebbero incagliate sull’ingaggio. La differenza tra richiesta è offerta è di circa 100 mila euro. Moretti, agente del calciatore collabora di frequente con Pastorello, con il quale la Sampdoria e Massimo Ferrero è in ottimi rapporti. Oltre alla Sampdoria ci sarebbe anche la Fiorentina.