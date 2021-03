Sampdoria, squadra in isolamento: oggi nuovo giro di tamponi

La Sampdoria è in isolamento per via del nuovo caso di Coronavirus: solo Karlo Letica positivo, oggi nuovo giro di tamponi

La Sampdoria, dopo il nuovo caso di Coronavirus, si è posta in isolamento per rispettare il protocollo e scongiurare altri contagi nel gruppo squadra. Per il momento è solo Karlo Letica ad aver riscontrato esito positivo alle analisi, ma oggi la squadra si sottoporrà a un nuovo giro di tamponi.

Tutti negativi, soprattutto Emil Audero e Nicola Ravaglia che sono stati a stretto contatto con Letica. Claudio Ranieri ha deciso di spostare le sedute di allenamento dal mattino al pomeriggio, in modo da sottoporre la squadra ai test al termine di ogni sessione e ricevere gli esiti la mattina successiva, come riporta il Secolo XIX.