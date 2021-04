Sampdoria, su Ranieri ritorno di fiamma del Cagliari

Diverse squadre puntano Claudio Ranieri se non dovesse trovare l’accordo di rinnovo con la Sampdoria: ci sta pensando anche il Cagliari

Non solo Valencia, che ha espresso il proprio interesse nei giorni scorsi. Anche il Cagliari di Tommaso Giulini starebbe pensando a Claudio Ranieri per ricominciare dopo una stagione storta.

Anche se dovesse arrivare la retrocessione in Serie B, infatti, per il tecnico romano non ci sarebbero problemi visto il bel rapporto che c’è con la città. Il presidente del Cagliari ci starebbe riflettendo, ma non ci sono ancora stati contatti ufficiali: potrebbe essere un’opportunità anche per ricucire il rapporto non idilliaco con i tifosi rossoblù.