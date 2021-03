Sampdoria, tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra: il comunicato

La Sampdoria ha comunicato l’esito dei tamponi effettuati sul gruppo squadra nella giornata di ieri: due giocatori ancora a riposo

Altro giro di tamponi ieri in casa Sampdoria dopo la positività riscontrata al portiere Karlo Letica. Ulteriori test sono stati eseguiti quest’oggi in vista dell’allenamento di domani pomeriggio. Il comunicato del club blucerchiato.

«Il ciclo di tamponi effettuato dal ‘Gruppo Squadra’ nella giornata di giovedì – e ripetuto oggi in vista dell’allenamento di domani, sabato – ha dato ancora esito negativo. Ancora riposo precauzionale invece per Kristoffer Askildsen e Mikkel Damsgaard. Resta infine in isolamento domiciliare il calciatore per cui permane la positività già riscontrata martedì».