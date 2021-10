Sampdoria Udinese, il giudizio sull’arbitraggio: «Due gol li segna il Var»

Sampdoria-Udinese è stato un match spettacolare, ma anche complicato dal punto di vista dell’arbitraggio per il direttore di gara Orsato

Il Corriere dello Sport ha analizzato gli episodi da moviola di Sampdoria-Udinese, assegnando all’arbitro Orsato la sufficienza.

GIUDIZIO – «Complessa la partita di Genova: due gol annullati (entrambi ricontrollati al VAR), un rigore dalla dinamica molto strana (da qui, forse, le titubanze dell’internazionale di Schio, la porta a casa Orsato con 27 falli fischiati ma la bellezza di 9 ammoniti (un giallo ogni tre fischi)».

RIGORE – «Bizzarro il calcio di rigore per la Sampdoria: Caputo viene servito da solo verso l’area dell’Udinese, viene affrontato in recupero da Nuytinck, non sembrano esserci azioni fallose. Caputo liscia il pallone, poi arriva il contatto con Silvestri che non tocca il pallone e questo punisce Orsato».

NO OFFSIDE – «Buono il gol di Beto (annullato dall’assistente Costanzo) lo tiene in gioco Quagliarella sul colpo di testa di Samir finito sulla traversa. Ok anche il gol di Forestieri: posizione sanata dal piede sinistro di Colley».

