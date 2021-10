Sampdoria, un super-plus economico alla base delle crisi Osti-Ferrero

Alla base della crisi tra Osti e Ferrero ci sarebbe una promessa economica non mantenuta da parte del presidente della Sampdoria

Alla base della crisi tra Carlo Osti e Massimo Ferrero, a quanto riporta Il Secolo XIX, ci sarebbe un super-plus economico concesso dal numero della Sampdoria all’ex responsabile di tutte le aree tecniche blucerchiate e poi negato.

L’adeguamento contrattuale sarebbe arrivato dopo il prolungamento siglato a giugno (scadenza 2023) per equiparare la posizione economica dell’ormai ex dirigente a quella di Daniele Faggiano. Il nuovo direttore sportivo percepisce uno stipendio superiore a fronte di un incarico che dovrebbe essere subordinato a quello di cui Osti è stato investito. Questa integrazione sarebbe stata inviata in Lega, ma Ferrero successivamente avrebbe chiesto a Osti di rinunciarvi: da questo sarebbe nata la crisi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24