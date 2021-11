Sampdoria, Yoshida per il rinnovo stringe un patto con il club

La Sampdoria vuole il rinnovo di Yoshida e tra le parti c’è un patto

Secondo quanto raccolto da sampnews24, la Sampdoria e Maya Yoshida stanno portando avanti il discorso per il rinnovo e tra le parti c’è anche un patto.

«Dato il momento di enorme crisi per la Samp, i discorsi per sancire l’accordo verranno presi – senza fretta – più avanti. D’altro canto la Sampdoria, seppur certa dell’importanza di Yoshida, vuole valutare nel tempo la sua tenuta fisica in vista della prossima stagione» si legge su sampnews24.