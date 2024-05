Campagna: «Allegri? Lo capisco. E’ stato un parafulmine in questi anni»

Sandro Campagna, allenatore del 7 Bello di Pallanuoto, ha parlato a Tuttosport e ha detto la sua su Max Allegri

ALLEGRI – «Da allenatore ho pensato che Allegri era troppo attaccato a questo risultato, per quello che ha vissuto in questi anni, nei quali è stato anche un parafulmine, nei quali non ci sono stati risultati e questo gli ha portato critiche, anche sul gioco, a volte giuste a volte ingiuste, ma comunque alle quali non era abituato, visto che in passato zittiva tutti con i risultati. Aggiungi le problematiche interne e così ottieni una pentola a pressione. È esploso emotivamente negli ultimi minuti, perché non voleva perdere, non poteva permettersi di perdere. Poi, certe sceneggiate, come quella al quarto uomo, negli ultimi minuti le fai anche per sferzare l’attenzione della squadra, per dire ai giocatori: io ci sono, sono qui che combatto. Insomma, quello che è successo in campo per me, allenatore, era perfettamente comprensibile, eccessivo, ma comprensibile».