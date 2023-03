Sandro Campagna: «Mi emozionerebbe lavorare alla Juve»

Da quasi 15 anni Sandro Campagna è il Commissario Tecnico della Nazionale di pallanuoto, dopo essere stato un grande giocatore.

Attualmente impegnato in Coppa del Mondo (oggi alle ore 18,30 c’è Italia-Usa) ha parlato al Corriere dello Sport della sua passione calcistica e di dove si collocherebbe in un altro sport: «Alla Juve. Sono tifoso e inseguo emozioni, quindi se devo pensare a una realtà diversa mi viene in mente subito quella».