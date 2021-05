Sarri ora rivuole la Premier: duello in vista con Gasp?

Sfumata la Roma adesso Maurizio Sarri attende una nuova chiamata: gradirebbe il ritorno in Premier ed è stato sondato dal Tottenham

Fuga di cervelli o fuga di allenatori? Con l’arrivo di Mourinho e il ritorno sempre più probabile di Max Allegri alla Juventus le panchine in Serie A cominciano a scarseggiare, viste anche le conferme previste per Pioli e Conte. Inoltre per un allenatore come Gasperini ci sarebbe la voglia di provare un’esperienza all’estero, dopo i tanti anni nel nostro campionato. Lo stesso vale per De Zerbi.

Anche Maurizio Sarri, dopo la porta trovata all’improvviso chiusa alla Roma, gradirebbe il ritorno in Premier League. Il suo procuratore Ramadani ha già avuto dei contatti con Arsenal e Tottenham. Gli Spurs, in particolare, potrebbero ritrovarsi con un allenatore italiano la prossima stagione visto il sondaggio fatto anche per Gasperini. Lo riporta Il Corriere della Sera.