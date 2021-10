Sassuolo, Berardi show: che numeri contro le neopromosse

Berardi ha trascinato il Sassuolo contro il Venezia rimpolpando la sua statistica contro le neopromosse in Serie A

Anche contro il Venezia, a togliere il Sassuolo dai guai ci ha pensato Domenico Berardi sempre più leader tecnico della squadra di Dionisi. L’esterno campione d’Europa ha messo a segno il suo quarto gol nelle ultime cinque partite rimpolpando anche una sua particolare statistica.

Con il gol Venezia, Berardi è infatti entrato in ben 9 gol nelle ultime partite contro squadre neopromosse in Serie A: 7 reti e 2 assist. Un incubo, quindi, per i club freschi di promozione.