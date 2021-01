Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Juventus: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Io fino ad un certo punto del secondo tempo volevo vincere la partita, senza presunzione, perché c’erano i presupposti. Potevamo essere più cattivi e non lo abbiamo fatto. Se tieni la partita in questo modo, la Juve ti può punire».

SERIE A – «Campionato equilibrato dalla prima all’ultima, puoi perdere con tutti senza che il campo dica altro. Davanti quella più convincente è il Milan, sicuramente nella convinzione nella testa. A me onestamente piace anche la Juve perché in 3-4 partite ha fatto grande calcio, non è facile partire senza ritiro, senza dare un’identità forte. Siamo ancora all’inizio, ancora i valori non sono venuti fuori nella totalità».

CICLO – «Non è chiuso un ciclo con me. Dentro l’organico abbiamo tanti giocatori di qualità e se non raggiungi l’Europa, chiaramente ambiscono ad andare a giocare coppe europee. Penso a Locatelli, Boga, Berardi… Ripartendo magari si abbassano le ambizioni il primo anno. A me piacerebbe divertirmi come sto facendo, non so dove e come ma non ho l’ansia di dovere andar via. Il mio pensiero è riuscire a fare quello che penso di saper fare, che mi rende felice. Sono ambizioso».