Sassuolo, Dionisi vuole Miranchuk: ipotesi scambio con l’Atalanta

Calciomercato Sassuolo: a gennaio Dionisi vorrebbe Miranchuk dall’Atalanta e potrebbe così intavolarsi uno scambio importante

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, avrebbe già fatto il nome per migliorare la rosa nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da alcuni media russi, infatti, il tecnico neroverde vorrebbe fortemente Aleksey Miranchuk dell’Atalanta. Il trequartista non sta trovando tanto spazio in nerazzurro e nella finestra di trattative invernali potrebbe lasciare Bergamo.

Tra Sassuolo e Atalanta potrebbe così esser messo in piedi un importante scambio di mercato: Miranchuk in neroverde, con Boga pronto a trasferirsi alla Dea dopo esser stato cercato a lungo da Gasperini già in estate.