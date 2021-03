Sassuolo, Djuricic: «L’Europa League sarebbe un sogno, Lazio raggiungibile»

Filip Djuricic ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport per presentare Torino-Sassuolo, recupero in programma oggi pomeriggio alle 15:00

GOL – «Voglio arrivare almeno a 8 gol in stagione, ne mancano 3 e ci sono molte partite da giocare».

EUROPA LEAGUE – «L’Europa League sarebbe un sogno, abbiamo la voglia e l’ambizione di arrivarci. Per ora siamo ottavi e non era facile: dietro, e pure di parecchio, ci sono comunque squadre che avevano ambizioni, come Bologna o Fiorentina. Qualcuno davanti deve cadere, se vogliamo arrivare l’Europa. Ma intanto la Lazio penso sia raggiungibile: avremo lo scontro diretto in casa, possiamo giocarcela».

DE ZERBI – «Sono un giocatore d’istinto, però rispetto ai primi anni ho imparato un po’ a controllarlo. Con il mister c’è un grande rapporto, che va oltre il campo».