Il Sassuolo è considerata una delle squadre che gioca il calcio più bello in serie A e i dati confermano la filosofia offensiva della squadra di Roberto De Zerbi.

Il Sassuolo effettua un tiro da dentro l’area ogni tre tocchi in area avversaria in questo campionato, nessuna squadra ha una media più alta (tre anche per l’Udinese).