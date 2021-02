Sassuolo, finalmente Berardi: con lo Spezia parte in panchina

Domenico Berardi torna a disposizione del Sassuolo in occasione della gara con lo Spezia. L’attaccante dovrebbe però partire dalla panchina

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ritrova Domenico Berardi dopo un mese di assenza ma secondo Gazzetta dello Sport sembra intenzionato a lasciarlo in panchina dal primo minuto contro lo Spezia.

Con lui in campo il Sassuolo ha ottenuto sette vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte in 15 partite; senza di lui il bilancio in cinque partite è di una sola vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte.